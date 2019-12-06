В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

В кафе на Таганской улице произошла драка, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По информации ведомства, после поступившего в полицию сообщения о конфликте на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники службы.

«На момент прибытия противоправных действий не зафиксировано, пострадавших не обнаружено», — сообщили в пресс-службе. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Сколько человек принимали участие в драке, в ведомстве не уточнили.

По информации РЕН ТВ, драка произошла в торговом центре «Таганский пассаж». Телеканал сообщает, что один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета. Перед этим, по данным очевидцев, его оппоненты достали ножи. Источник ТАСС в правоохраниетльных органах также сообщил, что в ходе конфликта один из его участников выхватил травматический пистолет и сделал несколько выстрелов, после чего участники драки разбежались.