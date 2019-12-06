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В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

В кафе на Таганской улице произошла драка, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По информации ведомства, после поступившего в полицию сообщения о конфликте на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники службы.

«На момент прибытия противоправных действий не зафиксировано, пострадавших не обнаружено», — сообщили в пресс-службе. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Сколько человек принимали участие в драке, в ведомстве не уточнили.

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По информации РЕН ТВ, драка произошла в торговом центре «Таганский пассаж». Телеканал сообщает, что один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета. Перед этим, по данным очевидцев, его оппоненты достали ножи. Источник ТАСС в правоохраниетльных органах также сообщил, что в ходе конфликта один из его участников выхватил травматический пистолет и сделал несколько выстрелов, после чего участники драки разбежались.

В конце ноября в Таганском районе три человека пострадали в драке из-за парковочных мест. Конфликт произошел между жителями района и работниками городских служб, которые хотели убрать с парковки ограждение. Участники конфликта сообщали, что самостоятельно скидывались на благоустройство парковки и согласовали вопрос с властями. В префектуре ЦАО заявили, что ограничение доступа к парковке при помощи забора является незаконным самозахватом земельного участка.

Теги: Москва, стрельба, драка, ТЦ, новости РБК
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