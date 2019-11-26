В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

Жители дома ввязались в драку с работниками городских служб, попытавшимися убрать ограждение на стоянке. На ее благоустройство они скидывались по проекту «народных стоянок», но в префектуре считают, что это не дает им на нее прав

Фото: Александр Ершов

В Таганском районе столицы между жителями произошел конфликт из-за парковочных мест, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам одного из участников конфликта, драка произошла утром 25 ноября. Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» прибыли к автостоянке у дома, которую самостоятельно организовали местные жильцы, и начали демонтировать ограждение. Житель дома Александр Ершов в разговоре с РБК отметил, что эта парковка была согласована в 2011 году с представителями управы и префектуры и жители на собственные средства благоустроили стоянку, потратив около 2 млн руб.

«Мой отец стал показывать им документы, его толкнул один из сотрудников, он упал, ударился головой об асфальт, потерял сознание. Мы начали заступаться, началась драка. В итоге у меня сотрясение мозга, травма колена и порез на руке. Еще один человек тоже обратился в больницу», — заявил Ершов, добавив, что его 72-летнего отца доставили в медучреждение с сотрясением мозга. В правоохранительных органах РБК подтвердили, что один человек в результате драки был госпитализирован в больницу с травмой головы.

Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов заявил РБК, что «народную стоянку» в 2012 году поддержали муниципальные депутаты и префектура: «Это был такой пилотный проект — в районе появились две или три такие стоянки, которые жители оборудовали за свой счет». Он сообщил, что после инцидента «законность была восстановлена» и забор вокруг парковки остался в сохранности.

В то же время в префектуре ЦАО заявили, что ограничение доступа к парковке при помощи забора является незаконным самозахватом земельного участка. По данным Госинспекции по недвижимости, место автостоянки не является собственностью жильцов — правовые отношения не оформлены, поэтому окружной комиссией 5 октября было принято решение о ликвидации ограждения.