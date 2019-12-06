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Матвиенко раскритиковала Минэнерго из-за закона об «умных» счетчиках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министерство энергетики за задержку реализации закона об установке «умных» счетчиков. Свое недовольство она выразила на совещании с заместителями глав федеральных органов, передает корреспондент РБК.

Матвиенко отметила, что закон об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии приняли в конце прошлого года, но продвижений в этом вопросе нет. «Мы нашли компромисс, вроде все приняли. А дальше тишина — ничего не сделано, ни один акт не принят. Ну что за безобразие, что за безответственность?» — сказала председатель верхней палаты парламента. По ее словам, в таком случае глава Минэнерго Александр Новак «должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался».

Матвиенко также добавила, что правительству, скорее всего, придется внести предложение о переносе сроков вступления в силу закона об «умных» счетчиках, которое назначено на 1 июля 2020 года. Однако, как отметила глава Совфеда, парламентарии не будут этого делать и «прикрывать бездейственность министерств и ведомств».

Согласно закону, потребителям больше не придется самостоятельно устанавливать, эксплуатировать, менять приборы учета и проводить их поверку. Этим должны будут заниматься поставщики. При этом потребители все же будут обязаны обеспечивать целостность приборов учета, если они установлены в границах земельного участка или внутри помещений, которые находятся в их собственности.

Теги: Валентина Матвиенко, Минэнерго, счетчики
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