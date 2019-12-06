Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 13:22
Минэнерго заявило о разработке в срок всех актов по «умным» счетчикам Экономика, 22:26 ВТБ Лизинг ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах Общество, 22:20 Не отступать и не сдаваться: как добиться успеха в бизнесе. Тест РБК и ВТБ, 22:10 В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку Общество, 22:08 В Минсельхозе заявили о невостребованности российских семян у аграриев Экономика, 22:04 «Локомотив» пропустил четыре мяча от тульского «Арсенала» в матче РПЛ Спорт, 22:01 МИД пообещал не оставлять без ответа новые санкции США против россиян Политика, 21:50 Лавров назвал слухами сообщения о российских наемниках в Ливии Политика, 21:44 Поезд из Хельсинки в Петербург задержался по техническим причинам Общество, 21:41 Интеллектуальный кроссовер Haval F7X: передовые технологии, смелый нрав РБК Стиль и Haval, 21:31 «Зенит» прервал беспроигрышную серию «Динамо» в РПЛ Спорт, 21:30 Военные Украины заявили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе Политика, 21:21 Как Familia управляет 270 магазинами по всей стране РБК и Microsoft, 20:57 Летевший из Москвы в Ереван лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону Общество, 20:55
Общество ,  
0 
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.

В министерстве отметили, что в 2018 году цены на гречку снизились в связи с рекордным урожаем гречихи за 2017 год — тогда было собрано более 1,5 млн т гречихи. Однако в 2019 году некоторые производители не смогли увеличить количество посевов, что привело к росту цен производителей, а впоследствии к повышению потребительских цен. К тому же увеличилась разница между ценой и себестоимостью товара: оптовые закупочные цены на гречневую крупу, по данным министерства на 6 декабря, составили 35,7 руб./кг, в то время как потребительские цены, по данным Росстата на 2 декабря, составили 61,73 руб./кг, отметили в Минсельхозе.

Экономика
ФАС после жалоб на цены возбудила дела против двух поставщиков гречки

Министерство прогнозирует, что в 2019 году урожай гречихи должен составить около 780 тыс. т, что соответствует среднему уровню многолетних показателей.

Согласно данным Росстата, гречневая крупа в ноябре подорожала на 11%. При этом в 29 субъектах России цены увеличились на 15% или более. В Росстате добавили, что в Еврейской автономной области гречка стала дороже на 28,8%, а в Республике Тыва — на 27,2%.

Ранее Росстат также сообщал, что в октябре цены на гречку выросли на 7,3%. Рост цен зафиксировали в 80 субъектах России, при этом, по данным службы, в 48 регионах стоимость увеличилась более чем на 7,3%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проведет проверку информации о росте цен.

Теги: Минсельхоз, гречка, повышение цен
Материалы по теме
ФАС проверит информацию о росте цен на гречку
Общество
ФАС после жалоб на цены возбудила дела против двух поставщиков гречки
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter