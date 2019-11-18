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ФАС после жалоб на цены возбудила дела против двух поставщиков гречки
По данным ведомства, ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг» формируют цены для различных ретейлеров по-разному
Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг» по признакам нарушения закона о торговле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

После появления в СМИ информации о повышении цен на гречневую крупу УФАС направило официальные запросы в торговые сети города. В ходе проверки данных служба выяснила, что эти поставщики гречневой крупы формируют цены для различных ретейлеров по-разному.

Таким образом, в действиях ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг» содержатся признаки создания дискриминационных условий для одних хозсубъектов по сравнению с другими, что запрещено п. 1 ч. 1 ст. 13 закона «О торговле». Дела были возбуждены 15 ноября.

В компании «Агро-Альянс» РБК сообщили, что узнали о возбуждении против нее дела антимонопольным органом после обращения корреспондента РБК. С претензией УФАС по Санкт-Петербургу ООО «Агро-Альянс» не согласно, добавил представитель компании, не уточнив других деталей. «Ангстрем Трейдинг», занимающаяся продажей фасованного риса и круп, входит в агрохолдинг «АФГ Националь». В «АФГ Националь» убеждены в отсутствии нарушения законодательства с их стороны. «Мы внимательно отнесемся к документам, на основании которых ФАС делает свои выводы, и сформулируем аргументированную позицию по данному вопросу в ближайшее время», — добавил представитель компании.

В начале ноября стало известно, что ФАС проверит информацию о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий. Тогда же в Росстате сообщали, что в октябре цены на гречку в стране выросли примерно на 7,3%. Рост стоимости крупы был зафиксирован в 80 субъектах, при этом в 48 регионах стоимость увеличилась более чем на 7,3%. Быстрее, по данным ведомства, в прошлом месяце дорожали только овощи и фрукты: цены на помидоры выросли на 23,5%, огурцы — на 15,1%, апельсины — на 11,6%.

В конце октября «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров, в том числе «Ашана» и «Ленты», писали о росте стоимости оптовых поставок гречневой крупы на 5–50%. Из-за этого стоимость гречки после новогодних праздников может подняться на 5–10%. Директор «Ангстрем Трейдинг» Леонид Васильев пояснял изданию, что цены увеличиваются из-за роста стоимости поставок сырья, который начался с конца июля.

В Минсельхозе России в ответ на это указывали на стабильность цен на гречневую крупу в регионах. По данным ведомства, из-за рекордного урожая гречихи в 2017 году (более 1,5 млн т) средние цены производителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. Сейчас средняя цена сельхозпроизводителей составляет 13,6 руб. за 1 кг, пояснили в министерстве.

Авторы: Кристина Астафурова, Елена Сухорукова
Теги: гречка, ФАС
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