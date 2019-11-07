ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку информации о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.

«До настоящего времени в ФАС России не поступали обращения или жалобы на рост потребительских цен на гречневую крупу», — подчеркнула она.

Тем не менее ФАС проведет проверку как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков в связи с образованием Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.

Накануне Росстат сообщил, что в России в октябре цены на гречку выросли на 7,3%. Рост цен зафиксировали в 80 субъектах России, при этом в 48 регионах стоимость увеличилась более чем на 7,3%.

