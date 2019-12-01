Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Сочи, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за плохого состояния пассажирки, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В аэропорту агентству подтвердили информацию о незапланированной посадке лайнера, не назвав ее причину. По словам источника, у 55-летней женщины появились признаки инсульта, и командир самолета вызвал скорую помощь.

Самолет экстренно приземлился в аэропорту Платов из-за болезни пассажира, сообщил источник «Интерфакс-Юг». По его информации, лайнер должен прибыть в Сочи в 10:40 мск.

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