Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
В Забайкалье перевернулся автобус с 43 пассажирами Общество, 10:47 Самолет Москва — Сочи сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажирки Общество, 10:44 Появилось видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии Общество, 10:40 Проект «Физра»: здоровый образ жизни без лишних затрат Партнерский материал, 10:20 Диетолог предупредила о возможном вреде красной икры Общество, 10:05 Врачи объяснили повышенный риск заражения ВИЧ у женщин Общество, 09:59 Овечкин с хет-триком вошел в топ-5 самых результативных европейцев в НХЛ Спорт, 09:46 Савченко сообщила об алчности Порошенко Политика, 09:34 Российские военные моряки спасли рыбаков в Японском море Общество, 08:56 На Ямале при пожаре в жилом доме погибла семилетняя девочка Общество, 08:30 МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру Политика, 08:20 На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров Политика, 08:06 Семенович сообщила о своей болезни Общество, 08:02 В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек Общество, 07:00
Общество ,  
0 
Самолет Москва — Сочи сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажирки

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Сочи, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за плохого состояния пассажирки, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В аэропорту агентству подтвердили информацию о незапланированной посадке лайнера, не назвав ее причину. По словам источника, у 55-летней женщины появились признаки инсульта, и командир самолета вызвал скорую помощь.

Самолет экстренно приземлился в аэропорту Платов из-за болезни пассажира, сообщил источник «Интерфакс-Юг». По его информации, лайнер должен прибыть в Сочи в 10:40 мск.

Материал дополняется

Теги: «Аэрофлот»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter