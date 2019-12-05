Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Судьи предложили наказывать СМИ за давление и необоснованную критику Политика, 06:12 Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 06:01 РСА предупредил о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО на 30% Экономика, 05:53 Неизвестный открыл стрельбу на верфи военно-морской базы Перл-Харбор Общество, 05:39 В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей Общество, 05:18 Россельхознадзор сжег 4,5 т незаконно добытой красной икры в Петербурге Политика, 05:11 NYT сообщила о приезде Джулиани в Киев для съемок фильма в защиту Трампа Политика, 05:11 В какой валюте лучше вести расчеты с Китаем РБК и Открытие, 05:00 В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,7 Общество, 04:50 Трамп назвал свое участие в саммите НАТО «очень успешным» Политика, 04:19 WSJ узнала о планах США перебросить на Ближний Восток 14 тыс. военных Политика, 04:03 Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине Общество, 04:00 В работе Facebook произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 03:39 Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента Политика, 03:18
Общество ,  
0 
Неизвестный открыл стрельбу на верфи военно-морской базы Перл-Харбор

Неизвестный устроил стрельбу на верфи американской военно-морской базы Перл-Харбор на Гавайях. Об этом сообщается в аккаунте базы в Twitter.

Инцидент произошел 4 декабря около 14:30 по местному времени (5 декабря 03:30 мск). В результате силы безопасности временно закрывали военно-морскую базу, однако сейчас она уже открыта.

Hawaii News Now со ссылкой на источники сообщает, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере три человека, двое из которых получили тяжелые ранения. Информацию о количестве пострадавших подтверждают собеседники Fox News. Раненых госпитализировали. Источники Hawaii News Now отметили, что ранеными оказались гражданские лица. Bloomberg со ссылкой на представителей военных и медучреждений сообщает об одном пострадавшем.

Свидетели также рассказали Hawaii News Now, что нападавший покончил с собой.

Общество
На военно-морской базе в США произошла стрельба

В начале декабря в американском городе Новый Орлеан произошла стрельба. В результате пострадали 11 человек, двое из которых находились в критическом состоянии. Полиция задержала одного человека, но неизвестно, связан ли он со стрельбой.

Верфь располагается недалеко от Национального мемориала Перл-Харбора, посвященного нападению Японии на американские базы, которое привело к вступлению США во Вторую мировую войну. На верфи ремонтируют, обслуживают и модернизируют корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота США.

Теги: Гавайи, стрельба, военная база, верфь
Материалы по теме
При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 11 человек
Общество
Дипломаты заявили об отсутствии пострадавших россиян при стрельбе в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter