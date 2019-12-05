Неизвестный открыл стрельбу на верфи военно-морской базы Перл-Харбор

Неизвестный устроил стрельбу на верфи американской военно-морской базы Перл-Харбор на Гавайях. Об этом сообщается в аккаунте базы в Twitter.

Инцидент произошел 4 декабря около 14:30 по местному времени (5 декабря 03:30 мск). В результате силы безопасности временно закрывали военно-морскую базу, однако сейчас она уже открыта.

Hawaii News Now со ссылкой на источники сообщает, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере три человека, двое из которых получили тяжелые ранения. Информацию о количестве пострадавших подтверждают собеседники Fox News. Раненых госпитализировали. Источники Hawaii News Now отметили, что ранеными оказались гражданские лица. Bloomberg со ссылкой на представителей военных и медучреждений сообщает об одном пострадавшем.

Свидетели также рассказали Hawaii News Now, что нападавший покончил с собой.