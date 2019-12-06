В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м

В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м

Фото: МЧС РФ

В Екатеринбурге загорелось офисное здание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На сайте регионального главка сообщается, что площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Отмечается, что кровля здания обрушилась.

Фото: МЧС РФ

По данным ведомства, существует угроза распространения огня на соседние строения. В тушении пожара участвуют 84 спасателя и 25 единиц спецтехники.

Утром в пятницу, 6 декабря, пожар произошел в поселке Большой Исток в Свердловской области. Загорелся склад с покрышками. Данных о пострадавших нет.