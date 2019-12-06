Общество , 06 дек, 17:50
0
В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м
В Екатеринбурге загорелось офисное здание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
На сайте регионального главка сообщается, что площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Отмечается, что кровля здания обрушилась.
По данным ведомства, существует угроза распространения огня на соседние строения. В тушении пожара участвуют 84 спасателя и 25 единиц спецтехники.
Утром в пятницу, 6 декабря, пожар произошел в поселке Большой Исток в Свердловской области. Загорелся склад с покрышками. Данных о пострадавших нет.