Под Екатеринбургом загорелся склад с покрышками

На юге Свердловской области произошел пожар на складе с покрышками, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании в поселке Большой Исток поступило в службу в 07:55 (05:55 мск). Пожарные протянули линию из пожарных рукавов длиной более 100 м от ближайшей реки.

На месте происшествия работают 45 человек и 15 единиц техники, а также две группы газодымозащитников. Сведений о пострадавших нет.

По данным портала «Екатеринбург онлайн», огонь не успел перекинуться на соседние здания: в 9:11 (7:11 мск) пожарным удалось локализовать пожар. В результате происшествия обрушилась крыша здания, добавили в МЧС. Общая площадь возгорания составила 500 кв. м, передает портал.

Накануне, 5 декабря, в Екатеринбурге из торгового центра из-за пожара эвакуировали 600 человек: на прилегающий к зданию территории загорелся мусор на площади 10 кв. м.