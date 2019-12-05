Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
США ввели санкции против похитивших более $100 млн хакеров из России Политика, 18:26 Испытать русский дзен: 4 места для ритрита РБК и Mercedes-Benz, 18:23 В Екатеринбурге 600 человек эвакуировали из ТЦ из-за загоревшегося мусора Общество, 18:08 Немецкий бизнес предложил план восстановления востока Украины Политика, 18:06 Scrum: как бизнес-процессы Кремниевой долины внедрили на заводе Grass Pro, 17:59 Как очищают воду в мегаполисах Партнерский материал, 17:54 В Конгрессе начали готовить обвинения для импичмента Трампа Политика, 17:51 Помощник Зеленского допустил строительство стены на границе с Донбассом Политика, 17:42 Россия свернула проект на иранском заводе в Фордо из-за действий Тегерана Политика, 17:39 Почему индексы США настроились на продолжение роста Quote, 17:38 В миланском Палаццо Реале открылась выставка украшений Van Cleef & Arpels Стиль, 17:29 Лавров ответил на обвинения Берлина в причастности России к убийству Политика, 17:28 Трусова показала видео со вторым в истории исполнением четверного флипа Спорт, 17:25 Дома «без тени»: как решить проблему солнечного света в мегаполисах Партнерский материал, 17:24
Общество ,  
0 
В Екатеринбурге 600 человек эвакуировали из ТЦ из-за загоревшегося мусора

В Екатеринбурге торговый центр эвакуировали из-за возгорания мусора на прилегающей к зданию территории. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Возгорание произошло на улице Ольховской. До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 600 человек, сведений о пострадавших не поступало.

Мусор горел на площади 10 кв. м. Как уточняет «Свердловское областное телевидение», инцидент произошел около торгового центра «Пекин».

В начале ноября из-за пожара эвакуировали торговый центр «Спектр» на юго-западе Москвы. В здании загорелось подсобное помещение, из центра вывели около 600 человек. Причиной пожара могло быть короткое замыкание в электрооборудовании.

Теги: торговый центр, эвакуация, Екатеринбург
Материалы по теме
В Москве из ТЦ «Спектр» из-за пожара эвакуировали около 600 человек
Общество
На востоке Москвы произошел пожар в ТЦ «Мандарин»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter