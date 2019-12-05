В Екатеринбурге 600 человек эвакуировали из ТЦ из-за загоревшегося мусора

В Екатеринбурге 600 человек эвакуировали из ТЦ из-за загоревшегося мусора

В Екатеринбурге торговый центр эвакуировали из-за возгорания мусора на прилегающей к зданию территории. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Возгорание произошло на улице Ольховской. До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 600 человек, сведений о пострадавших не поступало.

Мусор горел на площади 10 кв. м. Как уточняет «Свердловское областное телевидение», инцидент произошел около торгового центра «Пекин».

В начале ноября из-за пожара эвакуировали торговый центр «Спектр» на юго-западе Москвы. В здании загорелось подсобное помещение, из центра вывели около 600 человек. Причиной пожара могло быть короткое замыкание в электрооборудовании.