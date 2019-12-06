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Политика ,  
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Советник президента Казахстана пояснил слова Токаева про аннексию Крыма

Советник президента Казахстана Ерлан Карин прокомментировал намерения Министерства иностранных дел Украины принять в отношении страны меры дипломатического характера из-за высказывания главы государства Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По его словам, вместо того, чтобы отталкиваться от национальных интересов или от вопроса о выгоде или невыгоде для страны, казахстанская аудитория зачастую в первую очередь обращает внимание на то, что «про нас подумают другие, что скажут, как отреагируют, обидятся на нас или не обидятся». По его словам, из-за этого «чуть ли паническая реакция» на сообщения о том, что МИД другой страны вызвал посла Казахстана.

По его словам, ноты и демарши являются неотъемлемой частью дипломатической рутины. Поэтому, по его мнению, из этого не стоит делать трагедию.

«Мы должны быть прагматиками, преследовать, прежде всего, свои интересы и не подстраиваться под чужое мнение», — заключил он.

Политика
Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией

Президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев дал интервью Deutsche Welle несколько дней назад. Отвечая на один из вопросов, он заявил, что власти Казахстана не считают присоединение Крыма к России «аннексией». «Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал он.

МИД Украины пообещал ответить Казахстану «демаршами». Позднее ведомство вызвало казахского посла Самата Ордабаева. Украинские власти выразили ему обеспокоенность в связи с позицией Токаева по Крыму.

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. За присоединение полуострова высказались более 95% жителей региона. Украина, европейские страны и США не признали итоги референдума. Произошедшее там оценивают как аннексию. Москва настаивает, что Крым вошел в состав России на законных основаниях.

Теги: Казахстан, Крым
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