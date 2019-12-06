Советник президента Казахстана пояснил слова Токаева про аннексию Крыма

Советник президента Казахстана Ерлан Карин прокомментировал намерения Министерства иностранных дел Украины принять в отношении страны меры дипломатического характера из-за высказывания главы государства Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По его словам, вместо того, чтобы отталкиваться от национальных интересов или от вопроса о выгоде или невыгоде для страны, казахстанская аудитория зачастую в первую очередь обращает внимание на то, что «про нас подумают другие, что скажут, как отреагируют, обидятся на нас или не обидятся». По его словам, из-за этого «чуть ли паническая реакция» на сообщения о том, что МИД другой страны вызвал посла Казахстана.

По его словам, ноты и демарши являются неотъемлемой частью дипломатической рутины. Поэтому, по его мнению, из этого не стоит делать трагедию.

«Мы должны быть прагматиками, преследовать, прежде всего, свои интересы и не подстраиваться под чужое мнение», — заключил он.