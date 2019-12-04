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Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией

Правительство Казахстана не считает аннексией то, что произошло в Крыму в 2014 году. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью Deutsche Welle.

«Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — отметил он, отвечая на вопрос журналиста, не напуганы ли власти Казахстана аннексией Крыма и войной на востоке Украины.

Он добавил, что у страны нет страха из-за действий России, напротив, между Москвой и Нур-Султаном «доверительные» и «добрососедские» отношения.

Материал дополняется

Теги: Казахстан, Крым, Россия, аннексия Крыма
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