Украинский МИД отреагировал на слова Токаева о Крыме

В Министерстве иностранных дел Украины глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает присоединение Крыма к России аннексией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Киеве заявили, что считают Нур-Султан партнером и другом, который должен уважать территориальную целостность и суверенитет страны, а также неукоснительно соблюдать нормы международного права.

«Слова президента Республики Казахстан <...> противоречат <...> признанной на международном уровне позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что слова Токаева прозвучали перед министерским заседанием ОБСЕ, членами которой являются и Украина, и Казахстан. МИД добавил, что сделает «соответствующие демарши казахстанской стороне».