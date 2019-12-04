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Украинский МИД отреагировал на слова Токаева о Крыме

В Министерстве иностранных дел Украины глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает присоединение Крыма к России аннексией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Киеве заявили, что считают Нур-Султан партнером и другом, который должен уважать территориальную целостность и суверенитет страны, а также неукоснительно соблюдать нормы международного права.

«Слова президента Республики Казахстан <...> противоречат <...> признанной на международном уровне позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что слова Токаева прозвучали перед министерским заседанием ОБСЕ, членами которой являются и Украина, и Казахстан. МИД добавил, что сделает «соответствующие демарши казахстанской стороне».

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Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией

В интервью немецкой газете Deutsche Welle Токаев заявил, что «аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму». Так он ответил на вопрос журналиста о страхе из-за аннексии полуострова и войны в Донбассе. Токаев добавил, что у Нур-Султана в принципе нет страха из-за действий России.

Крым присоединился к России в марте 2014 года в результате референдума. Украина его итоги не признает и считает полуостров оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос с территориальной принадлежностью Крыма считает закрытым.

Теги: Украина, Крым, Казахстан
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