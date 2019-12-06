СК прекратил уголовное преследование фигуранта «дела 27 июля» Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении фигуранта «дела 27 июля» Сергея Фомина.

Ведомство пришло к заключению, что в его действиях отсутствует состав преступления, говорится в сообщении на сайте СКР.

5 августа Следственный комитет объявил в розыск по делу о массовых беспорядках Сергея Фомина. По версии следствия Фомин взял в руки чужого ребенка, чтобы беспрепятственно пройти оцепление митинга 27 июля, организованного в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов.

В пятницу, 6 декабря, столичные суды вынесли ряд приговоров по делу о летних акциях протеста. Так Кунцевский суд принял решение о трехлетнем условном сроке студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, вместо запрашиваемых гособвинением четырех лет реального заключения. Двухлетних условный срок получил 27-летний мерчендайзер Владимир Емельянов, к одному году колонии общего режима был приговорен 22-летний программист Никита Чирцов. Павлу Новикову суд постановил выплатить штраф в размере 120 тыс. руб.