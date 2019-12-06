КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия

В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ. В операции по пресечению деятельности преступной группы принимали участие сотрудники ФСБ России и Комитета госбезопасности Белоруссии.

Организатора и шестерых членов преступной группы задержали с поличным, при продаже партии оружия и наркотиков. Были изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, пистолеты ТТ, ПМ и Browning, примерно 60 тыс. патронов разного калибра, амфетамин и кокаин, а также 560 тыс. руб. и $17,6 тыс.

Спецслужбы устанавливают возможных сообщников злоумышленников и каналы поступления оружия и наркотиков, добавили в ФСБ.

В конце ноябре в ФСБ сообщили о задержании банды, занимавшейся контрабандой пороха в России. В ходе спецоперации обыски прошли в 12 регионах, правоохранители изъяли 84 кг пороха, 14 охотничьих ружей и карабинов, а также переделанные под боевое оружие травматические револьверы и сигнальные пистолеты.