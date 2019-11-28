ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

Фото: ФСБ РФ

ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские». На опубликованных кадрах видны автоматы и пулеметы Калашникова, противотанковые ручные гранатометы и другое оружие.

28 ноября стало известно, что ФСБ пресекла деятельность ОПГ «Шараповские». В нее входили более 250 человек, включая сотрудников МВД по Дагестану и членов республиканской адвокатской палаты. Основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.

Группировка действовала в Дагестане и Москве в 2007–2015 годах. Ее члены причастны к убийствам бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, а также вымогательствам и разбоям.

По данным ФСБ, группировка причастна к теракту в Махачкале в 1998 году, когда в результате покушения на мэра погибли 18 человек.