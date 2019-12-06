В Петербурге задержали угрожавшего взорвать магазин мужчину

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в том, что он угрожал взорвать магазин. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, 5 декабря около 4:40 по местному времени (совпадает с мск) мужчина зашел в магазин, расположенный на улице Флотская, и потребовал у кассира отдать ему деньги из кассы, угрожая взорвать магазин. В ведомстве уточнили, что у мужчины в одной руке была коробка, в другой — полиэтиленовый пакет. Кассир отказалась отдавать мужчине деньги, после чего он скрылся, ничего не похитив.

Сотрудники полиции на месте происшествия задержали подозреваемого — мужчину 1985 года рождения. По факту произошедшего против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В январе 2018 года в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который требовал от МВД перечислить ему 1 млн руб, угрожая по телефону взорвать жилой дом. По данным полиции, задержанный — 42-летний ранее судимый местный житель, известный в криминальных кругах под прозвищем Бакса. Против него возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о террористическом акте).