В Екатеринбурге задержали угрожавшего взорвать жилой дом мужчину

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали преступника, который по телефону угрожал взорвать жилой дом. При этом он обещал отказаться от теракта, если МВД перечислит ему 1 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе регионального управления полиции.

Как сообщили в пресс-службе, мужчина угрожал взорвать жилой дом по улице Таганская в микрорайоне Эльмаш. Звонок от него с требованием 1 млн руб. в обмен на отказ от взрыва поступил в полицию 30 декабря. Вскоре злоумышленника удалось задержать. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель, известный в криминальных кругах под прозвищем Бакса.

Сообщение о готовящемся взрыве он сделал под влиянием новостей о серии анонимных телефонных звонков о минировании, которые поступили в экстренные службы города в тот день. «Новый год он начал отмечать за несколько суток до его наступления. Так, 30 декабря он вместе с приятелями распивал спиртное в кафе, где узнал о серии ложных минирований торговых центров и других важных точек. Через некоторое время один из его собутыльников вышел в туалет. Воспользовавшись этим моментом, Бакса, как он позднее сам на допросе поведал полицейским, взял чужой телефон и осуществил нелепую задумку», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанный первоначально пытался обвинить в совершении преступления своего знакомого, у которого позаимствовал телефон, однако позднее дал признательные показания. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о террористическом акте).

В Екатеринбурге 30 декабря из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы три торговых центра. После осмотра экстренные службы опровергли угрозу взрыва.

В России 31 декабря был принят закон об ужест​очении максимального наказания за телефонный терроризм. Срок по этой статье был увеличен с пяти до десяти лет, а сумма штрафа выросла до 1 млн руб.