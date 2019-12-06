Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что общая стоимость попавших под арест активов составляет около 70 млн руб. По словам собеседника агентства, арест наложен, в частности, на три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье.

Иванов был задержан 10 июля. Ему вменяется получение взятки в размере 4,4 млн руб. от директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина. Чиновник полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

В августе глава правительства России Дмитрий Медведев уволил Иванова в связи с утратой доверия.