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В Санкт-Петербурге вновь эвакуировали суды из-за угрозы взрыва

В Санкт-Петербурге эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

По данным пресс-службы, сообщения с угрозой взрыва на этот раз получили Санкт-Петербургский городской суд, Петродворцовый, Невский, Куйбышевский, Смольнинский, Октябрьский, Дзержинский, Пушкинский и Василеостровский районные суды.

Часть из них уже вернулись к работе, поскольку опасные предметы и вещества не были найдены.

Материал дополняется.

Теги: Петербург, эвакуация, суд, угроза взрыва
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