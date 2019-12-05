Общество , 05 дек, 13:04
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В Санкт-Петербурге вновь эвакуировали суды из-за угрозы взрыва
В Санкт-Петербурге эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.
По данным пресс-службы, сообщения с угрозой взрыва на этот раз получили Санкт-Петербургский городской суд, Петродворцовый, Невский, Куйбышевский, Смольнинский, Октябрьский, Дзержинский, Пушкинский и Василеостровский районные суды.
Часть из них уже вернулись к работе, поскольку опасные предметы и вещества не были найдены.
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