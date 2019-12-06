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Общество ,  
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Полиция объявила в розыск виновника ДТП с двумя погибшими в Ленобласти

Два человека погибли в аварии в Бокситогорском районе Ленинградской области, еще двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется розыск виновника ДТП», — сказали в управлении.

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Авария произошла около 04:10 мск на 386-м км трассы Вологда — Тихвин. По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с ВАЗ 2110. Погибли водитель и пассажир ВАЗ, еще два пассажира этого автомобиля получили ранения.

Утром 6 декабря две машины столкнулись на 306-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате погибли три человека, еще двое пострадали. По данным Госавтоинспекции, водитель одного из автомобилей совершал обгон.

Теги: новости РБК, Ленобласть, ДТП
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