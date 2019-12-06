Виновника ДТП с 13 машинами в Петербурге 104 раза штрафовали за скорость

Водитель Audi A7, который спровоцировал аварию с участием 13 машин в Санкт-Петербурге, в этом году 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 раза — за превышение скорости. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Крупное ДТП произошло утром 5 декабря на Выборгском шоссе. По данным ГИБДД, водитель Audi A7 въехал в Mercedes-Benz, который стоял перед пешеходным переходом, от удара наехал на препятствие, после чего выехал на газон разделительной полосы и «по касательной» задел 13 машин.

В результате аварии пострадали два человека. Мужчина и женщина получили травмы средней тяжести.

Как сообщили в ведомстве, водитель, по вине которого произошло ДТП, был пьян. В отношении 49-летнего мужчины вынесли пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях: об управлении автомобилем в состоянии опьянения, без документов, без полиса ОСАГО, а также о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшему и повреждении дорожных сооружений.