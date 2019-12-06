Посольство России прокомментировало арест судна «Севастополь» в Сингапуре

Российские дипломаты помогают экипажу российского судна «Севастополь», которое арестовали сингапурские власти. Причиной ареста судна стали невыплаченные долги, сообщили РБК в посольстве России в Сингапуре.

«По всем поступившим в посольство обращениям членов экипажа судна и судовладельца было оперативно оказано содействие в рамках полномочий, определенных российским законодательством», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что судно арестовали еще 22 октября из-за непогашенной задолженности в размере около $1 млн. С конца февраля у него накопились долги за услуги компании-агента Kingstate Maritime Agency и портовые сборы.

В августе 2018 года российская компания-судовладелец «Гудзон» попала под американские санкции за нарушение ограничений против КНДР. В санкционном списке оказались принадлежащее компании грузовое судно «Севастополь» и другие суда.