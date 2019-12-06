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Посольство России прокомментировало арест судна «Севастополь» в Сингапуре

Российские дипломаты помогают экипажу российского судна «Севастополь», которое арестовали сингапурские власти. Причиной ареста судна стали невыплаченные долги, сообщили РБК в посольстве России в Сингапуре.

«По всем поступившим в посольство обращениям членов экипажа судна и судовладельца было оперативно оказано содействие в рамках полномочий, определенных российским законодательством», — говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что судно арестовали еще 22 октября из-за непогашенной задолженности в размере около $1 млн. С конца февраля у него накопились долги за услуги компании-агента Kingstate Maritime Agency и портовые сборы.

В августе 2018 года российская компания-судовладелец «Гудзон» попала под американские санкции за нарушение ограничений против КНДР. В санкционном списке оказались принадлежащее компании грузовое судно «Севастополь» и другие суда.

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Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев подтвердил «РИА Новости», что происходящее с российским судном является коммерческим спором, который не имеет отношения к политике. «Судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций», — сказал он.

Замгендиректора «Гудзона» Олег Аникин отмечал, что власти сингапурского порта добиваются судебного разрешения продать судно «Севастополь». По его словам, при заходе в порт у судна сломались вспомогательные двигатели, однако их не удалось починить. Аникин заявлял, что местные компании не хотели работать с находящимся под американскими санкциями судном.

Теги: Сингапур, российское судно, посольство, новости РБК
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