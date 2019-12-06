Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно Финансы, 07:00 Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России Политика, 06:50 Торговля с Китаем: почему оборот растет, а доля долларов падает РБК и Открытие, 06:45 Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно Общество, 06:32 Пострадавшие в ДТП в Забайкалье начали получать страховые выплаты Общество, 06:03 21 день здоровой привычки. Карточки РБК Стиль и Barilla, 06:01 СМИ узнали о решении греческого клуба подписать контракт с Каррерой Спорт, 05:46 В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина Общество, 05:45 В Иране погибли 11 человек при взрыве газа на свадьбе Общество, 05:02 Почему миллениалы предпочитают рассрочку кредитам РБК и Совесть, 04:52 Режиссер «Дау» попросил Мединского разрешить прокат всех частей фильма Общество, 04:36 Министр нефти Ирана заявил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+ Экономика, 04:06 «Ведомости» узнали о планах ЦБ переехать в другое здание Общество, 04:04 В США умер сбежавший на Запад майор КГБ СССР Общество, 03:50
Общество ,  
0 
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
«Севастополь» отказались чинить, а за время связанной с поломкой стоянки у судна накопились долги

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании «Гудзон» (судовладельца) Олега Аникина.

По словам последнего, судно было арестовано за долги, и теперь власти сингапурского порта добиваются разрешения в суде продать его.

Долги Аникин объяснил тем, что при заходе в Сингапур у «Севастополя» сломались вспомогательные двигатели. Починить их не получилось, потому что местные компании отказывались работать с судном, которое находится под санкциями США. В результате за стоянку «Севастополя» образовался долг.

Выбраться из Сингапура не получается и у 12 членов экипажа. До суда, который назначен на 17 декабря, власти отказались выпускать кого-либо с судна и не пускать на него.

«Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, и тогда пароход может выйти из-под американских санкций, тогда его можно будет продать», - сказал Аникин.

В середине марта произошел взрыв на судне «Патриот», которое также принадлежало «Гудзону». Из-за того, что оно находилось под санкциями, власти Южной Кореи отказались заправлять его. В ситуацию пришлось вмешаться российским дипломатам.

Российская компания «Гудзон» оказалась под ограничениями в августе 2018 года за нарушение американских санкций против КНДР. В санкционном списке также оказались ходящие под российским флагом принадлежащие компании танкер «Патриот» и грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь», а также полупогружной контейнеровоз «Нептун».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сингапур
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter