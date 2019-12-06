Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

«Севастополь» отказались чинить, а за время связанной с поломкой стоянки у судна накопились долги

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании «Гудзон» (судовладельца) Олега Аникина.

По словам последнего, судно было арестовано за долги, и теперь власти сингапурского порта добиваются разрешения в суде продать его.

Долги Аникин объяснил тем, что при заходе в Сингапур у «Севастополя» сломались вспомогательные двигатели. Починить их не получилось, потому что местные компании отказывались работать с судном, которое находится под санкциями США. В результате за стоянку «Севастополя» образовался долг.

Выбраться из Сингапура не получается и у 12 членов экипажа. До суда, который назначен на 17 декабря, власти отказались выпускать кого-либо с судна и не пускать на него.

«Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, и тогда пароход может выйти из-под американских санкций, тогда его можно будет продать», - сказал Аникин.

В середине марта произошел взрыв на судне «Патриот», которое также принадлежало «Гудзону». Из-за того, что оно находилось под санкциями, власти Южной Кореи отказались заправлять его. В ситуацию пришлось вмешаться российским дипломатам.

Российская компания «Гудзон» оказалась под ограничениями в августе 2018 года за нарушение американских санкций против КНДР. В санкционном списке также оказались ходящие под российским флагом принадлежащие компании танкер «Патриот» и грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь», а также полупогружной контейнеровоз «Нептун».