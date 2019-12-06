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«Дело 27 июля» ,  
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Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Павла Новикова к штрафу

Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта «дела 27 июля» Павла Новикова на 120 тыс. руб. за нападение на полицейского. Об этом сообщает ТАСС.

Первоначально судья назначила ему штраф в размере 150 тыс. руб. Однако затем сократила его размер, так как на стадии следствия Новиков находился в СИЗО.

Павла Новикова арестовали в конце октября. По данным следствия, во время несогласованной протестной акции, которая прошла в Москве 27 июля, он нанес удары по голове полицейскому-кинологу.

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Новикова обвинили в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Потерпевший сотрудник полиции Алексей Широкий заявлял, что простил Новикова, и попросил, чтобы его наказали нестрого.

Летом 2019 года в Москве прошла серия акций протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг 27 июля и ряд других акций не были согласованы с властями.

После акции 27 июля правоохранительные органы завели в отношении ее участников ряд уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти, которые получили общее название «дело 27 июля».

Теги: Москва, полицейский, фигурант, акция протеста
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