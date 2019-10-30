Басманный суд арестовал нового фигуранта «дела 27 июля» Павла Новикова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Новикова арестовали на два месяца, до 29 декабря.

По данным следствия, Новиков 27 июля этого года во время протестной акции в Москве нанес сотруднику полиции удары по голове. Следователи утверждают, что этот факт подтверждают показания свидетелей и видеозапись с места событий. Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

С ходатайством об аресте Новикова следствие обратилось в суд 30 октября. Сам Новиков свою вину в нападении на сотрудника полиции в ходе рассмотрения дела о его аресте признал, сообщал ТАСС. «Свою вину Новиков в инкриминируемом деянии признал», — сказал представитель СК (цитата по ТАСС). В то же время адвокат Новикова Татьяна Молоканова сообщила РБК, что Павел не признает своей вины.

«Завтра в 9 утра я подаю апелляционную жалобу», — сказала адвокат.

Летом этого года в Москве прошла серия акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг 27 июля не был согласован властями города. В этот день на митинге, по официальным данным, были задержаны 1074 человека. При этом правозащитная организация «ОВД-инфо» сообщала о 1373 задержанных. После этого СК завел дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия к сотрудникам полиции.