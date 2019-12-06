СК показал видео обысков по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет показал видео обысков по делу об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Ролик опубликовали на YouTube-канале СК.

На кадрах видно, как силовики в камуфляжной форме стоят около дома, а затем один из них заходит внутрь со служебной собакой. В ролике также показано, как вооруженные люди выходят из автомобиля.

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет сообщал, что в Москве и Ингушетии задержали шесть членов организованной преступной группы, их подозревают в убийстве Ибрагима Эльджаркиева. Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росгвардии. Среди задержанных оказался руководитель ОПГ Хасан Полонкоев.