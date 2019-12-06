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Трамп назвал фейком сообщения об отправке войск США в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп назвал фейком сообщения, что Вашингтон отправит военных в Саудовскую Аравию. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тыс. военнослужащих в Саудовскую Аравию, является ложной, или, точнее говоря, фейковой новостью», — сказал американский лидер.

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Накануне газета The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа рассматривает возможность отправить на Ближний Восток 14 тыс. военнослужащих, а также десятки кораблей и другую военную технику. По данным источников издания, Вашингтон хочет нарастить военное присутствие в регионе, чтобы противодействовать Ирану. Они заявляли, что Трамп может принять решение в ноябре.

Телеканал Fox News также сообщал со ссылкой на источники в Минобороны США, что Пентагон может отправить на Ближний Восток до 7 тыс. военных из-за Ирана. Замминистра обороны Джон Руд во время слушаний в сенате говорил, что Пентагон «постоянно» рассматривает возможность увеличения контингента в регионе не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру, обращал внимание телеканал. О том, что США могут отправить от 4 тыс. до 7 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, говорили также собеседники телеканала CNN.

Теги: Дональд Трамп, Саудовская Аравия, военные, «фейковые новости»
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