Новак пообещал стабильные цены на бензин в 2020 году

Новак пообещал стабильные цены на бензин в 2020 году

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в России в 2020 году. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».

«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции» — отметил министр (цитата по «РИА Новости»).

Новак считает, что таких результатов можно будет достичь благодаря «демпфирующему механизму», действующего в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.

«Поэтому даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, о чем сейчас говорят некоторые эксперты, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать, поскольку рост дисконта в ценах внутреннего рынка на автомобильный бензин и дизельное топливо относительно экспортного нетбэка нивелируется одновременным увеличением демпфирующих надбавок», — добавляется в статье.