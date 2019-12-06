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Сенаторы оценили планы Киева усложнить поездки украинцев в Россию

Инициатива украинских властей, предусматривающая запрет на въезд в Россию гражданам Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, осложнит жизнь украинцев, которые зарабатывают в России. Об этом сообщил «РИА Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя решение кабмина Украины ввести такие меры с 1 марта 2020 года.

По словам сенатора, Киев пошел на такие шаги осознанно, так как многие украинские мигранты раньше ездили в Россию на заработки без зарубежных паспортов. «На поезде и на автомобиле достаточно было украинского паспорта при пересечении границы», — отметил Морозов.

Сенатор считает, что такое решение кабмина Украины говорит о желании перенаправить этих трудовых мигрантов в Европу. «Но Европа не переварит еще 3 млн украинцев, которые сегодня предпочитают зарабатывать в России», — считает Морозов.

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По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, украинские власти никак не могут заставить своих сограждан не ездить в Россию, поэтому им приходится вводить новые препоны для своих соотечественников.

Косачев назвал такое решение украинских властей очередной антироссийской инициативой, которая бьет по собственным гражданам.

«Теперь им хотят запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении с 1 марта 2020 года. В связи, разумеется, с «угрозами» нацбезопасности Украины со стороны России». При том, что россиянам уже запретили въезд на Украину по внутренним паспортам, и речь в данном случае идет только о гражданах Украины. Которых, надо понимать уже по этой санкции, никак не могут убедить не ездить к «агрессору», который почему-то не боится пускать к себе «противника» без виз и загранпаспортов. То ли с «агрессией» что-то не так, то ли с украинцами. Поэтому и решили от греха подальше «бить своих, чтобы чужие боялись», — отметил сенатор.

Он также полагает, что украинские власти не могут отговорить украинцев от поездок в Россию и поэтому решили создать для них максимум трудностей. «Чтобы потом рапортовать о том, как «украинцы стали реже ездить в Россию», выбирая безвизовую Европу. Такое вот принуждение к «европейскому выбору», — заключил Косачев.

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5 декабря директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил о намерении кабмина Украины с 1 марта отменить правило, разрешающее гражданам страны пересекать границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. В частности, как отметил чиновник, проектом постановления кабмина предполагается приостановить действия соглашений, заключенных с Россией в период 1997 и 2011 годов об условиях безвизовых поездок граждан. По словам Погорельцева, «существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в Российскую Федерацию в условиях вооруженной агрессии последней неадекватный угрозам национальной безопасности Украины».

Теги: Украина, Совет Федерации, запрет на въезд
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