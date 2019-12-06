Сенаторы оценили планы Киева усложнить поездки украинцев в Россию

Инициатива украинских властей, предусматривающая запрет на въезд в Россию гражданам Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, осложнит жизнь украинцев, которые зарабатывают в России. Об этом сообщил «РИА Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя решение кабмина Украины ввести такие меры с 1 марта 2020 года.

По словам сенатора, Киев пошел на такие шаги осознанно, так как многие украинские мигранты раньше ездили в Россию на заработки без зарубежных паспортов. «На поезде и на автомобиле достаточно было украинского паспорта при пересечении границы», — отметил Морозов.

Сенатор считает, что такое решение кабмина Украины говорит о желании перенаправить этих трудовых мигрантов в Европу. «Но Европа не переварит еще 3 млн украинцев, которые сегодня предпочитают зарабатывать в России», — считает Морозов.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, украинские власти никак не могут заставить своих сограждан не ездить в Россию, поэтому им приходится вводить новые препоны для своих соотечественников.