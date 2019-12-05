В Совфеде назвали неосторожными высказывания помощника Зеленского о стене

Любые категорические заявления являются достаточно неосторожными перед предстоящим саммитом в «нормандском формате» в Париже. Об этом заявила РБК член Совета Федерации и сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди.

Так она прокомментировала слова помощника украинского президента Андрея Ермака о том, что Украина отгородится стеной от Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными.

«Основная задача всех здравомыслящих людей — остановить кровопролитную гражданскую войну на Донбассе. Если цель Ермака — создание дополнительного источника политического напряжения, тогда непонятно, в каких интересах он действует», — сказала сенатор.

По словам Ковитиди, предстоящие переговоры чрезвычайно важны не только для Украины, но и для всего европейского сообщества, так как на территории Украины находится очаг вооруженного гражданского конфликта. «Хочется напомнить, что Россия не является стороной конфликта. А мы сегодня так же, как и Франция и Германия, являемся гарантом того, что должны быть исполнены «минские соглашения», — заявила Ковитиди.