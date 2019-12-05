Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Бизнес-джет на колесах: новый Mercedes-Benz V-класса РБК и Mercedes-Benz, 22:09 Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух Общество, 22:09 Песков дал оценку расследованиям ФБК Общество, 22:07 Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе Политика, 22:06 Lamborgini с номером «ВОР»: Кого США и Британия назвали хакерами из Evil Политика, 21:52 Квят вошел в десятку лучших пилотов «Формулы-1» в 2019 году Спорт, 21:43 В Совфеде назвали неосторожными высказывания помощника Зеленского о стене Общество, 21:34 Охотники за нейтрино: как Байкал стал инструментом астрофизиков РБК и Нацпроект «Наука», 21:33 В Кремле допустили подписание «необязывающего» документа в Париже Политика, 21:33 Ядерный чемоданчик показали в открытом виде Политика, 21:31 Посол отверг обвинения в связях Москвы с попавшими под санкции хакерами Политика, 21:24 Кремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите Политика, 21:21 Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу Бизнес, 21:17 Биатлонистка Куклина установила личный рекорд на этапе Кубка мира Спорт, 21:10
Общество ,  
0 
В Совфеде назвали неосторожными высказывания помощника Зеленского о стене

Любые категорические заявления являются достаточно неосторожными перед предстоящим саммитом в «нормандском формате» в Париже. Об этом заявила РБК член Совета Федерации и сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди.

Так она прокомментировала слова помощника украинского президента Андрея Ермака о том, что Украина отгородится стеной от Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными.

«Основная задача всех здравомыслящих людей — остановить кровопролитную гражданскую войну на Донбассе. Если цель Ермака — создание дополнительного источника политического напряжения, тогда непонятно, в каких интересах он действует», — сказала сенатор.

Политика
В офисе Зеленского допустили дополнительные полномочия для Донбасса

По словам Ковитиди, предстоящие переговоры чрезвычайно важны не только для Украины, но и для всего европейского сообщества, так как на территории Украины находится очаг вооруженного гражданского конфликта. «Хочется напомнить, что Россия не является стороной конфликта. А мы сегодня так же, как и Франция и Германия, являемся гарантом того, что должны быть исполнены «минские соглашения», — заявила Ковитиди.

Она подчеркнула, что в России стараются не реагировать на подобные инсинуации, чтобы не поддерживать политические провокации.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РБК назвал заявление Ермака очень странным. «Прекращению огня и обмену пленными мы готовы содействовать, мы всегда выступали за прекращение огня. Что касается строительства стены — уже Яценюк строил ее. Какую стену они там построят?..» — возмутился Цеков.

Во время саммита НАТО в Лондоне помощник Зеленского сообщил, что у Украины есть «план Б» на случай несогласия России на обмен пленными и прекращение огня. «Мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться по сценарию замороженного конфликта», — заявил Ермак.

Теги: стена, Украина, Донбасс, новости РБК
Материалы по теме
Помощник Зеленского допустил строительство стены на границе с Донбассом
Политика
Кремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter