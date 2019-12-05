Путин поддержал предложение создать базу безымянных пациентов

Президент России Владимир Путин даст поручения проработать идею создания единой базы данных пациентов медицинских учреждений, чья личность не установлена. Об этом он заявил на Международном форуме добровольцев в Сочи, передает «РИА Новости».

Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев во время общения Путина с лидерами волонтерских организаций сообщил, что отряд за девять лет осуществил более 62 тыс. поисков пропавших, в более чем 49 тыс. случаев люди были найдены живыми.

По словам Сергеева, есть проблема, когда человек находится в больнице, но не может назвать себя, не имеет документов, а его в это время продолжают искать. «Очень нужна всероссийская база неизвестных пациентов, к которой подключены все больницы, все отделы полиции», — сказал председатель «Лизы Алерт».

По его словам, если создать такую базу и дать к ней доступ профильным добровольческим организациям, то число удачных поисков вырастет.