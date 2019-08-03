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Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации гаджетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий возможность проводить поиск пропавших детей по геолокации их мобильных устройств. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Речь идет о внесении изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Ранее поправки были одобрены Госдумой и Советом Федерации. 

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Для поисков будет необходимо письменное согласие родителей ребенка, а также постановление одного из глав органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. При этом документ должен быть подготовлен в течение 24 часов с момента получения сообщения о пропавшем ребенке.  

Согласно закону, правоохранительные органы имею право получить данные о соединениях устройства ребенка с другими абонентами, а также о его местоположении с технических каналов связи в  течение суток с уведомлением суда. В течение 48 часов с начала розыска полиция будет должна получить судебное решение, либо прекратить поиски. 

Законопроект в июле 2018 года был внесен в Госдуму несколькими депутатами, в том числе заместителем председателя ГД Ириной Яровой. В нижней палате парламента уточняли, что 10% всех возбуждаемых разыскных дел составляют уголовные дела по факту исчезновения детей.  

Теги: Владимир Путин, геолокация, пропавшие дети
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