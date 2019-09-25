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Общество ,  
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Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших россиян по геолокации

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который обязывает оператора связи без решения суда предоставлять данные о местоположении абонентов для поиска пропавших людей. Это следует из данных законопроекта, опубликованных на сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит поправки в Федеральные законы №126-ФЗ «О связи» и №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Согласно нововведениям, уполномоченные органы, которые осуществляют оперативно-разыскную деятельность, могут получить у оператора связи информацию о нахождении мобильного телефона абонента без решения суда. Для этого достаточно мотивированного постановления одного из руководителей органов внутренних дел.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что ежегодно в России пропадают около 120 тыс. человек, включая 45 тыс. детей. В розыск объявляют около 60 тыс. человек в год. При этом 90% пропавших имеют при себе мобильный телефон, который остается включенным на протяжении трех дней с момента исчезновения. Отмечается, что большинство из них не могут совершить звонок на номер 112 в удаленных местах, так как там нет связи.

Согласно пояснительной записке, также авторы законопроекта предлагают установить способ, который позволит абонентам дистанционно давать согласие на передачу данных о себе третьим лицам, в случае если они не могут сделать это лично в офисе оператора связи.

Общество
Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации гаджетов

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет проводить поиск пропавших детей по геолокации их мобильных устройств. Для поиска необходимо будет письменное согласие родителей пропавшего ребенка, а также постановление одного из глав органа, который проводит оперативно-разыскную деятельность. Также, согласно закону, правоохранительные органы имеют право получить данные о соединениях и местоположении устройства ребенка в течение двух суток с момента уведомления суда.

Теги: Госдума, геолокация, поиски людей
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