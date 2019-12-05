«Газпром» изучит возможность прокладки газопровода в Китай через Монголию

«Газпром» оценит возможность строительства газопровода по территории Монголии для поставок топлива из России в Китай. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении госкомпании.

Соответствующее положение содержится в Меморандуме о взаимопонимании, который подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин.

Как передает ТАСС, вице-премьер Алексей Гордеев сообщил журналистам, что ТЭО проекта совместно разработают эксперты России, Китая и Монголии. «Президент еще раз подтвердил, что решение в части изучения этого предложения принято», — добавил он.

Вопрос поставок газа в Китай по территории Монголии президент России Владимир Путин поручил Миллеру в сентябре этого года. По словам президента, тему использования ресурсов Иркутской области и Красноярского края для поставок через Монголию в Китай неоднократно обсуждали с главой «Газпрома» и китайской стороной. Путин отметил, что такой маршрут будет «непростым», но осуществимым.