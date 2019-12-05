Суд частично удовлетворил иск лидера московских единороссов к Навальному

Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского о защите чести к Алексею Навальному, муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в суде.

Суд обязал опровергнуть сведения о зарубежной недвижимости Метельского. Как отмечает агентство, в резолютивной части не отображено решение суда по поводу утверждений о незаконной предпринимательской деятельности Метельского, которые также оспаривались.

«Мы считаем, что это решение принято с нарушением ст. 10 Европейской конвенции, ст. 29 Конституции, а также ст. 152 Гражданского кодекса. Будем обжаловать данное решение», — заявил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. Он отметил, что достоверность сведений, изложенных в расследовании ФБК, была документально подтверждена, однако суд признал их не соответствующими действительности.

Речь идет об иске Метельского из-за расследования Навального, в котором утверждалось, что у его семьи есть имущество в Москве на 5,7 млрд руб. и бизнес в Австрии.