Лидер московских единороссов подаст в суд из-за расследования Навального

Сын депутата владеет 49% австрийского бизнеса. Эту долю на него в начале года переписала бабушка Эльдибитта. Петру Ивановскому принадлежит 31%, еще 20% — у австрийского менеджера Дмитрия Леоновича.

Еще в собственности матери Метельского 1,2 га в Москве рядом с Павелецким вокзалом. На этом участке к 2021 году планируется возвести гостиничный комплекс и апартаменты через фирму ООО «Манор». Связь фирмы с семьей депутата следует из данных базы СПАРК и документов арбитражного суда.

Фирме Метельской принадлежит и здание бывших Кожевнических бань. В нем зарегистрированы несколько фирм семьи депутата.

По данным ФБК, все 12 фирм, которые были у Андрея Метельского, несколько лет назад переписаны на мать депутата и Петра Ивановского, следует из данных СПАРК. Одну из фирм Ивановского «Интерфлора» возглавляет Вячеслав Капустин — сын депутата Мосгордумы от Измайлово Андрея Капустина. Компания строит ТПУ в Лефортово, купив право на застройку у мэрии Москвы на аукционе за 100 млн руб.

Рядом со стройкой находится ЖК «Лефорт», которое принадлежит Метельским.

Эльдибитте Метельской также принадлежат 30% автоцентров «Обухов», два ресторана «Тануки» в Москве, а Петру Ивановскому — подмосковная гостиница «Фореста Фестиваль Парк» (управляющим в ней числится сын Метельского).

Родственники московского депутата, по данным ФБК, владеют некоммерческой недвижимостью общей площадью 1,7 тыс. кв. м и стоимостью 600 млн руб., следует из выписок ЕГРН. Среди таких объектов — особняк на Чистых прудах и три двухэтажные квартиры, из которых сделали пентхаус площадью 600 кв. м (записаны на Эльдибитту Метельскую).

Сын депутата владеет квартирой площадью 115 кв. м на Измайловском бульваре. Первая жена Метельского Елена Князева владеет квартирой в 288 кв. м в Измайлово.

Что говорит Метельский

Согласно последней декларации Метельского, его доход за 2018 год составил 7 млн руб., он арендует коттедж, а также владеет квартирой в безвозмездном пользовании. Супруга депутата заработала за прошлый год около 11 тыс. руб.

Вице-спикер заявил РБК, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства из-за расследования Навального. «Это [появление расследования] связано с выборами в Мосгордуму. Они пытаются опорочить мое честное имя, это слабая попытка кого-то в чем-то уличить», — сказал Метельский. Депутат представляет районы Гольяново, Северное Измайлово и Метрогородок, а на очередные выборы в Мосгордуме идет наравне с остальными единороссами как самовыдвиженец.

Ничего из изложенного в расследовании лично к нему отношения не имеет, утверждает Метельский: «Я ежегодно подаю декларации о доходах, которые проверяются, и к ним никогда никаких вопросов не возникало». «Разговор Навального и Ко сводится к тому, что у моей мамы и сына есть бизнес и доходы, и они пытаются связать все это со мной. Но моя мама и сын — взрослые самостоятельные люди. В чем проблема? Им нельзя ничего иметь? И разве сын за отца отвечает? Мне кажется, нет», — рассуждает единоросс.

По его словам, гостиницы в Австрии юридически принадлежат его матери и «группе лиц, среди которых есть граждане Австрии и граждане России, с 2007 года»: «Мой сын стал совладельцем полтора года назад, после того, как бабушка передала ему свои доли — в связи с возрастом ей стало тяжело управлять бизнесом».

Средства на покупку отелей «дали банки Австрии и России, и, если возникнет необходимость, мама готова предоставить все документы», заверил Метельский. «Петр Ивановский — просто мой друг», — объяснил он.

Гостиничным комплексом рядом с Павелецким вокзалом владеет компания «Манор», которая на 49% принадлежит матери депутата, отметил Метельский. По его словам, сейчас у Эльдибитты Метельской идет хозяйственный спор с компанией «Крост», которой принадлежит 51% акций компании.

«Чем плох Андрей Николаевич [Метельский]? Прошел Афганистан, награжден орденом Красной звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством». Но об этом [оппозиция] молчат. А тут нашли Карабаса-Барабаса, который якобы деньги крал», — резюмировал депутат.