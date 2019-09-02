Лидер московских единороссов подал в суд на ФБК и Навального

Лидер московских единороссов подал в суд на ФБК и Навального

Вице-спикер Мосгордумы, руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному и муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу. Карточка дела размещена на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

В ней отмечается, что иск был зарегистрирован 29 августа.

«Иск, который мы подали, связан с защитой чести и достоинства. ФБК, Навальный, Янкаускас и все те, кто участвовал в организации съемки этих роликов и комментировал их на YouTube», — пояснила РБК представитель Метельского Ирина Елиферова.

«Мы иск еще не получали. Иска еще нет, без текста комментировать я не могу. О том, что карточка есть на сайте [суда], известно», — заявил РБК юрист ФБК Вячеслав Гимади.