Медведев назвал политику ЕС в отношении России близорукой

Евросоюз выстроил странную, «близорукую» политику по отношению к России, но в итоге торговые войны и обмен санкциями прекратятся. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами телеканалов на ежегодной пресс-конференции.

Его слова касаются вопроса о перспективах отношений с Западом. По мнению премьер-министра, в исторической перспективе отношения со странами Европы будут хорошими. «Торговые войны закончатся, всяческие ограничения будут сняты», — отметил он.

При этом Медведев выразил уверенность, что рано или поздно все закончится общим примирением. По его словам, Россия готова налаживать отношения с европейскими странами — «и на двустороннем треке».

«Думаю, надо набраться мужества, признать ошибки и выйти в плоскость нормализации отношений», — резюмировал Медведев.