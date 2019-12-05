Медведев и Батрутдинов обменялись шутками о «тандеме»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на шутку телеведущего и актера Тимура Батрутдинова об «известном тандеме». Обмен шутками произошел в ходе встречи премьер-министра с журналистами российских телеканалов.

Перед тем как задать вопрос, Батрутдинов отметил, что от телеканала ТНТ делегировали его, «скорее всего», потому, что он, как и Медведев, является «частью известного в нашей стране тандема».

«И в нашем тандеме вас обычно играю я. Ну, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не Харламов», — сказал он

В ответ Медведев пошутил о предстоящей ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря. «Правильно я вас понимаю, Тимош, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов?» — сказал он.

«Абсолютно правильно», — ответил Батрутдинов.