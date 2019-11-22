Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента пройдет 19 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 19 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Департамент аккредитации управления пресс-службы президента объявил прием заявок журналистов на участие в мероприятии. Списки аккредитованных опубликуют на сайте Кремля 13 декабря.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция состоится во второй половине декабря.

Эта пресс-конференция станет для Путина 15-й по счету. В прошлом году она прошла 20 декабря в Центре международной торговли. Всего на мероприятие было аккредитовано 1,7 тыс. журналистов. Конференция продлилась 3 часа 45 минут, за это время Путин успел ответить на вопросы более 50 журналистов.

На прошлогоднем мероприятии были озвучены вопросы о нацпроектах и их эффективности, о повышении налогов, пенсионной реформе, об отношениях с Украиной, в том числе об инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также другие темы об экономике и политике России.