Суд закрыл дело правозащитника Пятницкого о стрельбе в центре Москвы

Уголовное дело в отношении бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого, которого обвиняли в стрельбе в центре Москвы, прекращено по решению Тверского суда столицы. Ему назначили судебный штраф. Об этом РБК сообщил адвокат правозащитника Роман Кандауров.
«Считаю, что суд обоснованно удовлетворил мое ходатайство и прекратил уголовное дело в отношении моего подзащитного», — сказал Кандауров. По его словам, Пятницкий более 15 лет занимался правозащитной деятельностью, имеет множество наград и благодарностей, впервые оступился, совершив преступление.
«В качестве заглаживания вины перед обществом Пятницкий перечислил пожертвование в благотворительный фонд помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями», — добавил адвокат.
ТАСС со ссылкой на суд уточняет, что Пятницкому предстоит выплатить штраф в размере 300 тыс. руб., меру пресечения в виде подписки о невыезде ему отменили.