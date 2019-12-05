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Суд закрыл дело правозащитника Пятницкого о стрельбе в центре Москвы

Уголовное дело в отношении бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого, которого обвиняли в стрельбе в центре Москвы, прекращено по решению Тверского суда столицы. Ему назначили судебный штраф. Об этом РБК сообщил адвокат правозащитника Роман Кандауров.

«Считаю, что суд обоснованно удовлетворил мое ходатайство и прекратил уголовное дело в отношении моего подзащитного», — сказал Кандауров. По его словам, Пятницкий более 15 лет занимался правозащитной деятельностью, имеет множество наград и благодарностей, впервые оступился, совершив преступление.

Общество
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

«В качестве заглаживания вины перед обществом Пятницкий перечислил пожертвование в благотворительный фонд помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями», — добавил адвокат.

ТАСС со ссылкой на суд уточняет, что Пятницкому предстоит выплатить штраф в размере 300 тыс. руб., меру пресечения в виде подписки о невыезде ему отменили.

Пятницкого задержала полиция ночью 13 апреля на Цветном бульваре. По информации правоохранительных органов, правозащитник стрелял из травматического пистолета из автомобиля Ford. Его задержали рядом с машиной, около которой нашли гильзы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).

После задержания Пятницкого в полицию приехал заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Максим Григорьев. Он сообщил, что полномочия Пятницкого в ОНК будут приостановлены.

ГУ МВД России по Москве направило письмо в Общественную палату, после чего правозащитник вышел из состава комиссии. О том, что Пятницкий добровольно попросил прекратить его полномочия наблюдателя, сообщал председатель столичной ОНК Вадим Горшенин.

В начале октября Общественная палата опубликовала список нового состава ОНК, в который не вошли несколько правозащитников, в том числе Пятницкий.

Теги: суд, ОНК, штраф
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