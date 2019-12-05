Суд закрыл дело правозащитника Пятницкого о стрельбе в центре Москвы

Пятницкого задержала полиция ночью 13 апреля на Цветном бульваре. По информации правоохранительных органов, правозащитник стрелял из травматического пистолета из автомобиля Ford. Его задержали рядом с машиной, около которой нашли гильзы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).

После задержания Пятницкого в полицию приехал заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Максим Григорьев. Он сообщил, что полномочия Пятницкого в ОНК будут приостановлены.

ГУ МВД России по Москве направило письмо в Общественную палату, после чего правозащитник вышел из состава комиссии. О том, что Пятницкий добровольно попросил прекратить его полномочия наблюдателя, сообщал председатель столичной ОНК Вадим Горшенин.

В начале октября Общественная палата опубликовала список нового состава ОНК, в который не вошли несколько правозащитников, в том числе Пятницкий.