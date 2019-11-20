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В Госдуму внесли проект закона об индивидуализации тарифов ОСАГО

В Госдуму внесен депутатский вариант поправок в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

«В новом варианте делается акцент на индивидуализации тарифов в зависимости от критериев, которые обозначены в законе, прежде всего имеется в виду агрессивность вождения, и плюс те, которые страховые компании также могут обозначить в предложениях», — сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом, как отметил депутат, тарифный коридор расширяться не будет, как предполагалось ранее в правительственном варианте. «Региональные коэффициенты остаются, коэффициент по мощности также сохраняется», — добавил он.

В пояснительной записке к законопроекту указывается также на включение в него двух новых норм:

  • о размещении на сайтах страховщиков калькуляторов для обеспечения возможности расчета страховой премии;
  • об обязанности потерпевшего автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы.

«Принятие и реализация проекта федерального закона позволит улучшить качество предоставляемых услуг по ОСАГО», — указывают авторы законопроекта.

Теги: ОСАГО, Госдума, тарифы, новости РБК
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