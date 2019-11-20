В Госдуму внесли проект закона об индивидуализации тарифов ОСАГО

В Госдуму внесен депутатский вариант поправок в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

«В новом варианте делается акцент на индивидуализации тарифов в зависимости от критериев, которые обозначены в законе, прежде всего имеется в виду агрессивность вождения, и плюс те, которые страховые компании также могут обозначить в предложениях», — сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом, как отметил депутат, тарифный коридор расширяться не будет, как предполагалось ранее в правительственном варианте. «Региональные коэффициенты остаются, коэффициент по мощности также сохраняется», — добавил он.

В пояснительной записке к законопроекту указывается также на включение в него двух новых норм: