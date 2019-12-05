Союз автостраховщиков опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг сообщения о том, что он спрогнозировал повышение стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в результате принятия нового закона.
«Таких оценок РСА не делал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения», — говорится в сообщении союза, поступившем в РБК.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на РСА сообщила о возможном увеличении тарифов ОСАГО на треть в случае принятия внесенного в Госдуму законопроекта об ОСАГО, при этом наибольшее увеличение базового тарифа придется на регионы-миллионники, в том числе на Москву.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал сообщение о возможности роста тарифов ОСАГО на треть «бредом» и «вбросом».