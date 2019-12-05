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Финансы ,  
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Союз автостраховщиков опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО
Ранее газета «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА) сообщила о возможном увеличении тарифов ОСАГО на треть. В РСА назвали сообщения «недобросовестной попыткой» манипулировать общественным мнением
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг сообщения о том, что он спрогнозировал повышение стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в результате принятия нового закона.

«Таких оценок РСА не делал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения», — говорится в сообщении союза, поступившем в РБК.

Экономика
Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Ранее газета «Известия» со ссылкой на РСА сообщила о возможном увеличении тарифов ОСАГО на треть в случае принятия внесенного в Госдуму законопроекта об ОСАГО, при этом наибольшее увеличение базового тарифа придется на регионы-миллионники, в том числе на Москву.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал сообщение о возможности роста тарифов ОСАГО на треть «бредом» и «вбросом».

«Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, — это индексация на уровень инфляции или около 4%. Бред, этого не будет, я ответственно заявляю — на 30% тариф точно не повысится», — сказал Аксаков, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС).

В РСА отметили, что за январь—ноябрь 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась в 76 из 85 регионов России, в которых проживают свыше 95% владельцев личных автомобилей. При этом в 14 регионах средняя цена полиса снизилась более чем на 8% (в Магаданской области — сразу на 40,3%), еще в 12 регионах — более чем на 6%, а в 21 — более чем на 4%.

Причиной падения цен в РСА назвали конкуренцию между страховыми компаниями, возросшую в результате реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО. «Мы ожидали этого тренда до начала реформы и сейчас видим подтверждение наших ожиданий. Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше», — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

В то же время средняя выплата страховщиков по полисам ОСАГО выросла на 2,7% — с 66,3 до 68 тыс. руб. В РСА также спрогнозировали дальнейшее увеличение выплат в связи с вступлением в силу с 1 декабря актуализированных справочников средней стоимости запчастей, в результате чего стоимость «средней корзины» деталей выросла на 9,9%.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Татьяна Ломская
Теги: ОСАГО, Российский союз автостраховщиков
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