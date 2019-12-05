Трампу доложили о стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор

Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе на верфи американской военно-морской базы Перл-Харбор, в результате которой погибли два человека. Об этом Reuters сообщил представитель Белого дома.

«Президент был проинформирован о стрельбе на объединенной базе Перл-Харбор-Хикэм на Гавайях и продолжает следить за ситуацией», — цитирует агентство слова представителя Белого дома.

5 декабря американский военный открыл огонь на военной базе Перл-Харбор на Гавайях. Ему удалось ранить двоих рабочих, еще один человек пострадал. После этого военный покончил с собой.

Инцидент произошел за несколько дней до даты, когда отмечают 78-летие со дня нападения на военно-морскую базу США во время Второй мировой войны.

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