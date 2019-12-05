В Госдуме предложили ввести наказание для незаконных коллекторов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует ввести уголовное наказание за незаконную коллекторскую деятельность. Об этом «Известиям» сообщил зампред комитета Александр Хинштейн.

«Возвращаться в эпоху 1990-х, когда главным аргументом для возврата долга являлся паяльник и утюг, мы позволить не можем», — отметил он.

По его словам, принятые нижней палатой парламента меры и изменения действующего законодательства оказались недостаточными для регулирования деятельности коллекторов. По его словам, часто они выходят не только за рамки полномочий, но и «здравого смысла».

Хинштейн рассказал, что рабочая группа выяснит, чего не хватает в законодательстве для решения проблемы с коллекторами, проанализирует существующие документы, а также решит, к какому разряду преступлений следует отнести незаконную коллекторскую деятельность. Депутат отметил, что Госдума не собирается защищать недобросовестных заемщиков.