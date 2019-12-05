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В Госдуме предложили ввести наказание для незаконных коллекторов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует ввести уголовное наказание за незаконную коллекторскую деятельность. Об этом «Известиям» сообщил зампред комитета Александр Хинштейн.

«Возвращаться в эпоху 1990-х, когда главным аргументом для возврата долга являлся паяльник и утюг, мы позволить не можем», — отметил он.

По его словам, принятые нижней палатой парламента меры и изменения действующего законодательства оказались недостаточными для регулирования деятельности коллекторов. По его словам, часто они выходят не только за рамки полномочий, но и «здравого смысла».

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Хинштейн рассказал, что рабочая группа выяснит, чего не хватает в законодательстве для решения проблемы с коллекторами, проанализирует существующие документы, а также решит, к какому разряду преступлений следует отнести незаконную коллекторскую деятельность. Депутат отметил, что Госдума не собирается защищать недобросовестных заемщиков.

Член думского комитета Адальби Шхагошев заявил изданию, что Госдума сделает все, чтобы направить деятельность коллекторов в правовое поле и будет «возвращаться к этой проблеме до тех пор, пока она не будет решена».

Накануне глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца января 2020 года в Госдуме разработают поправки, которые запретят коллекторам доступ к информации о долгах за ЖКХ. В начале ноября РБК писал, что власти предложили приравнять звонки, которые совершают роботы-коллекторы, к взаимодействию с человеком, что позволит заемщику ограничить количество обзвонов.

Теги: Госдума, коллекторы, уголовный кодекс
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