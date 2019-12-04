В Госдуму внесут проект о запрете доступа коллекторам к долгам по ЖКХ

В Госдуму внесут проект о запрете доступа коллекторам к долгам по ЖКХ

Коллекторы полностью потеряют доступ к информации о долгах за жилищно-коммунальные услуги — соответствующие поправки разработают до конца января 2020 года, заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, передает газета «Известия».

По его словам, проект рассмотрят в весеннюю сессию. Аксаков отметил, что запрет начал действовать этим летом, но его можно обойти через агентский договор. Разработка нового законопроекта не займет много времени, поскольку нужны лишь небольшие поправки, добавил Аксаков.

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам. При этом информация о долгах за жилищно-коммунальные услуги может быть передана профессиональным участникам рынка, в том числе управляющим и ресурсоснабжающим организациям, ТСЖ и жилищным кооперативам, а уведомить задолжника о передаче информации необходимо в срок до десяти дней.