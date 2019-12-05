Нетаньяху заявил о «везении» Израиля из-за политики давления США на Иран

Иран наращивает агрессию на Ближнем Востоке, и ее можно остановить только при сотрудничестве Израиля и США. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем аккаунте в Twitter.

Он рассказал, что обсудил эту проблему с американским госсекретарем Майком Помпео. Нетаньяху вновь поблагодарил его и американского президента Дональда Трампа за заявление о том, что еврейские поселения в Иудее и Самарии не являются незаконными.

Во время пресс-конференции с госсекретарем премьер заявил, что Иран пытается создать плацдарм против Израиля на территории Ирака, Сирии, Ливана, Йемена и сектора Газа, передает World Israel News. «Нам повезло, что президент Трамп вел последовательную политику давления на Иран», — сказал он.

В середине ноября Майк Помпео заявил, что США поменяли позицию по еврейским поселениям на Западном берегу реки Иордан. Он отметил, что создание гражданских поселений не противоречит международному праву. Тогда Нетаньяху поблагодарил Трампа и его администрацию за решение сменить позицию.