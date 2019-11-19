Нетаньяху поблагодарил Трампа за смену курса США по еврейским поселениям

Израиль приветствует заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон больше не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушающими международное право, и поблагодарил хозяина Белого дома Дональда Трампа и его администрацию за такое решение. Об этом говорится в заявлении израильского премьер-министр Биньямина Нетаньяху на странице в Facebook.

Израильский премьер заявил о взятии Соединенными Штатами важного политического курса, который исправляет историческую ошибку.

«Израиль глубоко признателен президенту Трампу, госсекретарю Помпео и всей администрации США за их твердую позицию по поддержке правды и справедливости, и призывает все ответственные страны, которые надеются на продвижение мира, занять аналогичную позицию», — говорится в сообщении.

Также Нетаньяху счел правильной политику администрации Трампа в утверждении, что те, кто категорически отрицает какую-либо правовую основу существования [еврейских] поселений, не только отрицает правду, историю и реальность на местах, они также препятствуют заключению мира, которого можно достичь лишь путем прямых переговоров между сторонами (израильтянами и палестинцами — прим. ред.)

Ранее госсекретарь Майк Помпео в ходе брифинга заявил о намерении администрации Трампа отказаться от позиции предыдущих американских властей, которые считали нарушением международного права присутствие израильских властей на Западном берегу реки Иордан.